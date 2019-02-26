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27 Şubat 2019 Çarşamba Gündemi

Sosyal ve Ekonomik Konsey’in XXX. Toplantısı, “2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı” gündemiyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. Başbakan Tufan Erhürman da katılacak. (09.30)

27 Şubat 2019 Çarşamba Gündemi

Sosyal ve Ekonomik Konsey’in XXX. Toplantısı, “2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı” gündemiyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. Başbakan Tufan Erhürman da katılacak. (09.30)

26 Şubat 2019 Salı 22:51
27 Şubat 2019 Çarşamba Gündemi

Sosyal ve Ekonomik Konsey’in XXX. Toplantısı, “2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı” gündemiyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. Başbakan Tufan Erhürman da katılacak. (09.30)

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan Prof. Niyazi Kızılyürek, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret edecek. (10.00)

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, araçlı eylem yapacak. Hamitköy kavşağı ve Gönyeli çemberinde saat 10.00’da toplanılarak, araçlarla önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ardından Başbakanlık önüne gidilecek.

Devlet sanatçısı ünvanına sahip Başkurdistanlı 5 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 35 eserden oluşan “Başkurdistan Sanatçıları Resim Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak. (10.00)

Maliye Bakanlığı’nın yaptırmış olduğu Yaşam Kalitesi ve Varlık Araştırmaları’nın sunumu Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın katılımı ile gerçekleştirilecek. (Yer: Golden Tulip Otel - 11.00)

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs’taki siyasi partiler, BM Kıbrıs Barış Gücü, diplomatik misyon, medya ve sivil toplum örgütü temsilcilerine yönelik resepsiyon düzenleyecek. (Yer: Ledra Palace Otel -12.30)

Kanada, Avustralya ve Norveç’in Güney Kıbrıs’a akredite büyükelçilikleri Kıbrıs’taki BM Barış Gücü bünyesindeki askeri ve polis gücünün her ikisinin başında da kadın bulunması ve bunun dünyada bir ilk olmasına dikkat çekmek amacıyla “Huzur ve Güvende Kadınların Yeri” temalı ortak panel düzenleyecek. (Yer: Lefkoşa’nın güneyindeki Ermou Sokağındaki “Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi (CVAR) - 16.30)

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, “Duvarsız Bir Dünya İçin” başlıklı şiir etkinliği düzenleyecek. (Yer: Lefkoşa’da Bandabuliya Sahnesi - 19.00)

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