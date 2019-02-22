27. Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali Başlıyor

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında bu yıl 27.’si düzenlenecek olan 27. Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali ile ilgili olarak basın toplantısı düzenlendi...

Mağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında bu yıl 27.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali ile ilgili olarak dün Mağusa Belediye’sinde basın toplantısı düzenlendi. Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali bu yıl 23 Şubat tarihinde Ses Yarışmasının ön eleme etkinliği ile başlıyor. Festivalin adı, daha geniş kapsamlı olduğu ve uluslararası boyutlara ulaştığı için “Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali olarak değiştirildi.

Festival programı açıklandı

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, dün düzenledikleri basın toplantısında festivalin programını açıkladı. 23 Şubat tarihinde başlayıp 31 Mayıs tarihinde sona erecek olan festival, eğlenceli ve eğitici etkinliklerle yurdun dört bir yanından binlerce çocuğu bir araya getirmeyi hedefliyor. Festival kapsamında 2. Liselerarası Ses Buluşması Yarışması’nın 10 finalisti dünyaca ünlü orkestra Şefi Tarık Sezer ile birlikte çalışma imkanına dahip olacak. Festival kapsamında, 23 Şubat’ta 2. Ses Buluşması yarışması ön elemeleri, 25 Şubat’ta Mektup Yazma Yarışması, 2 Mart’ta Resim Çizme Yarışması, 15 Mart’ta Ses Buluşması Yarışması’nın Finali, 8 Nisan’da Kültürel Bilgi Yarışması, 13 Nisan’da tarih Avcıları yarışması, 21 Mayıs’ta Uçurtma Şenliği, 25 Mayıs’ta Resim ve Mektup Yarışmaları Ödül Töreni ve Sergileri, 27 Mayıs’ta Dans Buluşması, 29 Mayıs’ta MKD Kültürümüzü yaşatalım Sergisi, 31 Mayıs’ta Yürüyüş, Gösteri ve Konser etkinlikleri yer alacak.

Arter: “Uluslararası boyut kazandı...”

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter basın toplantısında yaptığı konuşmada, Mağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin her yıl ortaklaşa düzenlediği festivalin büyüyüp geliştiğini ve 27. yaşına ulaştığını kaydetti. 27 yıl boyunca edindikl

eri tecrübelerin de arttığını ifade eden Arter, festivalin artık daha geniş kapsamlı, daha büyük kitlelere ulaşması gerektğini söyledi. Arter, festivalin Mağusa dışına taştığını ifade ederek, ada genelinde katılım olmasının ise mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Arter, uluslararası bir boyut kazanan ve gençlerin de katıldığı bir organizasyon haline gelen festivalin ismini bu yıl Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali olarak değiştirdiklerini açıkladı. Çocuklara yönelik birçok etkinliğin yanı sıra geçen yıl gençlere yönelik ses yarışmasının da düzenlendiğini ve bu yarışmanın çok ilgi gördüğünü ifade eden Arter, çalışmanın Türkiye’ye kadar uzandığını söyledi. Arter, ses yarışmasının Türkiye’de önemli çalışmalara imza atan Tarık Sezer ve orkestrasının eşliğinde yapılacağını açıklayarak, festivalin uluslararası boyutla birlikte gençlerin katıldığı bir festival haline dönüştüğünü kaydetti.

Cumaoğulları: “Çocukların ve gençleri desteklemekten onur duyuyoruz...”Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, yaptığı açıklamada, Mağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği‘nin birlikte organize ettiği bu yılki festivalin, yine birbirinden farklı, tüm renkleri kucaklayan, eğlenceli ve yaratıcı etkinliklere yer vereceğini kaydetti. Festivali düzenlerken çocukların ve gençlerin yaratıcılıklarını desteklemeyi ve ortaya çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Cumaoğulları, çocuklara ve gençlere fırsat tanındığında ortaya koyabilecekleri büyük becerileri desteklemekten onur duyduklarını dile getirdi. Cumaoğulları, bu yıl 27.si düzenlenecek olan festival kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerde çocuklar, gençler ve yetişkinlerin de bulunmasından dolayı festivalin adını Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali olarak değiştirdiklerini belirtti. Cumaoğulları, festivalin, bu yıl da her yıl olduğu gibi yarışmalar, sergiler, yürüyüşler ve müzik etkinlikleriyle zengin bir içeriğe sahip olduğunu dile getirdi.