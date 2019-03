27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Çatalköy Belediye Tiyatro Su’ya ait Tennessee Williams’ın yazdığı, Nermin Uğur’un yönettiği “Çökme Tehlikesi Var!” adlı oyun bugün saat 20.00’de Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde izleyicilerle ücretsiz buluşacak

Çatalköy Belediyesi ve Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle yayınladığı mesajında “KKTC’nin kültür aynası olma vizyonumuz doğrultusunda Çatalköy Belediye Tiyatro Su ve Girne Belediye Tiyatro Stüdyosu olarak 27 Mart’ta ‘Sanata Evet’ diyerek perdelerimizi açıyoruz” dedi.

Atik, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Atik mesajında şunları söyledi:

“Bugün 27 Mart 2019, Dünya Tiyatro Günü ve GİBETSU’nun Kuruluşu’nun 20. Yıldönümü. GİBETSU 27 Mart 1999 yılında kuruldu. 1962 Yılında Uluslar arası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından 27 Mart tarihi Dünya Tiyatro Günü olarak ilan edildi.”

“ÜLKENİN KUZEYİNDE 20 YILDIR SANAT ÜRETİYORUZ”

“Dünyada bizlerden çok önceleri de tiyatro vardı, bizlerden sonra da tiyatro hep var olacaktır. Bizler Beşparmak Dağlarının kuzeyinde bulunan topraklar üzerinde 20 yıldır aralıksız tiyatro üretmekteyiz. 1999 Yılında Girne merkezde başlayan serüvenimiz 2010 yılında Çatalköy’e sıçradı ve ayni yoğunlukta üretmeye devam ediyoruz” diyen Atik, özellikle son 9 Yılda Çatalköy’de ve son 5 yılda Girne’de Tiyatro’ya gerçekten sahip çıkan, tiyatronun, tiyatro salonunun, seyircinin ve oyuncuların gelişimi için her türlü desteği veren Mehmet Hulusioğlu’na ve Nidai Güngördü’ye Tiyatro adına yaptıkları her şey için teşekkür etti.

“ATATÜRK SANATI BİR ULUSUN ‘CAN DAMARI’ OLARAK NİTELEMİŞTİR”

Atatürk’ün Sanatı bir ulusun “Can Damarı” olarak nitelediğini ve tiyatro sanatı için de “Bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır” dediğini hatırlatan Atik, “Bir ülkede yerleşik tiyatro olabilmek, kendi çizginiz doğrultusunda tiyatro üretmek – kendi seyircinizi oluşturmak – kendi tiyatro salonlarınızı yapmak – kendi izleyicilerinizin bu salonları doldurmasını sağlamak – tiyatro festivali düzenlemek – uluslar arası boyuta ulaşmak – çocuk tiyatroları festivali düzenlemek – çocuklarımızı geleceğimizin gençleri olarak yetiştirmek – Dünya tiyatro festivalleri tarafından bilinir ve tanınır olmak, gerçekten emek bilgi ve doğru iş yapmanızı gerektirir ve çok zordur”dedi.

“SANATA EVET”

Atik, işte bu nedenle Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu ve Çatalköy Belediye Tiyatro Su olarak KKTC’nin Kültür Aynası olma vizyonumuz doğrultusunda etik, estetik ve Adalet çerçevesinde dün olduğu gibi bu gün de, her 27 Mart’ta SANATA EVET diyerek perdelerini açtıklarını belirtti.