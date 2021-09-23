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27 Eylül’den itibaren kapılardan geçişlerde tam aşılı kişilere test zorunluluğu kalktı

23 Eylül 2021 Perşembe 20:45
27 Eylül’den itibaren kapılardan geçişlerde tam aşılı kişilere test zorunluluğu kalktı

AŞISIZLAR İSE SON 72 SAAT İÇİNDE YAPILMIŞ NEGATİF SONUÇLU PCR VEYA ANTİJEN TESTİ SUNARAK GEÇEBİLECEK

Kıbrıs’ın iki kesimi arasındaki geçişlerde 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren tam aşılı kişilerden koronavirüs testi istenmeyecek.

Aşısız kişiler ise son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR veya antijen testi sunarak geçiş yapabilecek.

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Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, liderler Nikos Anastasiades ve Ersin Tatar'ın 2 Haziran'da iki tarafın geçişlerle ilgili COVID-19 önlemlmerini uyumlaştırma anlaşmasına göre, Sağlık Teknik Komitesi’nin sürekli olarak epidemiyolojik durumu değerlendirdiği kaydedildi.

Komitenin, geçiş noktalarında uygulanacak uygun epidemiyolojik seviyeyi belirlemek ve uygun önlemleri ayarlamak için iki haftada bir veri alışverişinde bulundukları kaydedilen açıklamada, komitenin bugünkü değerlendirmesiyle, 27 Eylül Pazartesi saat 08.00 itibarıyla tüm geçiş noktalarında Seviye 2 yani turuncu seviyenin uygulanması kararı aldığı duyuruldu.

Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyeceği belirtilen açıklamaya göre, lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden ve 7 günlük hızlı test veya PCR testinin negatif olması gereken kişiler dışında aşılanmamış kişiler için 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi istenecek.

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Son Güncelleme: 23.09.2021 23:08
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