banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
27 Ekim- 2 Kasım arası hava durumu raporu!
27 Ekim- 2 Kasım arası...
Seraları fırtınadan zarar gören 11 üreticiye tazminat ödendi
Seraları fırtınadan zarar gören 11...
"Ek artışlar ekim maaşlarına yansımayacak!"
"Ek artışlar ekim maaşlarına yansımayacak!"
Çocuk hırsızlığında gelişme!
Çocuk hırsızlığında gelişme!
Girne-Alsancak yolunda kaza! Yaralılar müşahede altında
Girne-Alsancak yolunda kaza! Yaralılar müşahede...
banner404

27 Ekim- 2 Kasım arası hava durumu raporu!

26 Ekim 2022 Çarşamba 15:45
27 Ekim- 2 Kasım arası hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi'nin 27 Ekim- 2 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarın ve haftaya sağanak bekleniyor.

Rapora göre bu dönemde bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise genel olarak parçalı bulutlu geçecek.

Haftaya pazartesi hava parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Salı az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Çarşamba ise az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seraları fırtınadan zarar gören 11 üreticiye tazminat ödendi
Seraları fırtınadan zarar gören 11 üreticiye tazminat ödendi
"Ek artışlar ekim maaşlarına yansımayacak!"
"Ek artışlar ekim maaşlarına yansımayacak!"
Çocuk hırsızlığında gelişme!
Çocuk hırsızlığında gelişme!
Girne-Alsancak yolunda kaza! Yaralılar müşahede altında
Girne-Alsancak yolunda kaza! Yaralılar müşahede altında
Falyalı ve Demirtaş cinayeti ile ilgili kamera kayıtları inceleniyor
Falyalı ve Demirtaş cinayeti ile ilgili kamera kayıtları inceleniyor
Uyuşturucu zanlılara 2 gün tutukluluk!
Uyuşturucu zanlılara 2 gün tutukluluk!
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden şahıslar aleyhindeki karar açıklandı!
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden şahıslar aleyhindeki karar açıklandı!
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi: ARUCAD ile Kıbrıs'ın Sanata Bakışı Değişti
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi: ARUCAD ile Kıbrıs'ın Sanata Bakışı Değişti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim