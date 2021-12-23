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27 Aralık Koşuları Pazartesi 09.30’da yapılacak

Güzelyurt’ta Atatürk Koşuları 27 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'da yapılacak.

23 Aralık 2021 Perşembe 12:45
27 Aralık Koşuları Pazartesi 09.30’da yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, koşulara 4 ilçede bulunan İlköğretim Okulları, Ortaöğretim Okulları ve Yüksek Öğrenim Kurumları'na bağlı öğrencilerle Spor Kulüpleri de katılım gösterebilecek.

Koşular minik kız (800 m.), minik erkek (1000 m.), yıldız kız (1500 m.), yıldız erkek (2000 m.), genç kız (2000 m.), genç erkek (3000 m.) ve büyükler (5000 m.) kategorilerinde yapılacak.

Koşularda ilk üç sıraya giren yarışmacılara madalyaları ile tüm katılan sporculara katılım belgeleri verilecek. Madalyalar Spor Dairesi, katılım belgeleri Güzelyurt Kurtuluş Lisesi tarafından hazırlanacak.

Ödül töreni her kategori bitiminden sonra Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Ödül töreni sonrasında toplu fotoğraf çekimi de gerçekleştirilecek.

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Koşulara katılacaklar koşu başlama yerlerine götürülmeleri için gerekli araç Güzelyurt Belediyesince saat 09.30'da Atatürk Anıtı önünde hazır bulundurulacak.

Etkinlik süresince ihtiyaç duyulabilecek sağlık ekibi Güzelyurt Sağlık Ocağı ve KTBK 49. P. Alay Komutanlığı tarafından sağlanacak personel ve araçlarla giderilecek.

Koşuya katılacaklar yarışmadan önce doktor muayenesinden geçirilecek ve isim listelerinde belirtilecek.

Tören ve yarış parkuru ile ilgili trafik ve yol güvenliği Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından sağlanacak.

Programın sunumu ve yürütülmesi Güzelyurt Kurtuluş Lisesi tarafından organize edilecek.

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Son Güncelleme: 23.12.2021 16:53
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