27-28 Ocak 1958'de İngiliz sömürge idaresine karşı yapılan direnişin 62’nci yılı dolayısıyla yarın anma törenleri düzenlenecek.
27-28 Ocak şehitleri yarın törenlerle anılacak
27-28 Ocak 1958'de İngiliz sömürge idaresine karşı yapılan direnişin 62’nci yılı dolayısıyla yarın anma törenleri düzenlenecek.
26 Ocak 2020 Pazar 08:59
27-28 Ocak 1958'de İngiliz sömürge idaresine karşı yapılan direnişin 62’nci yılı dolayısıyla yarın anma törenleri düzenlenecek..İlk tören Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da başlayacak. İkinci tören Küçükkaymaklı Mezarlığı’nda saat 09.30’da yer alacak.
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