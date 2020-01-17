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26 örgüt yasadışı terör örgütü ilan edildi

Bakanlar Kurulu, 26 örgütü, yasa dışı terör örgütü ilan etti. 

26 örgüt yasadışı terör örgütü ilan edildi

Bakanlar Kurulu, 26 örgütü, yasa dışı terör örgütü ilan etti. 

17 Ocak 2020 Cuma 08:37
26 örgüt yasadışı terör örgütü ilan edildi


2020 Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Fasıl 154 Ceza Yasası'nıın 63'üncü maddesi uyarınca hazırlanan emirnamenin yürürlüğe girmesiyle 26 örgüt KKTC'de terör örgütü statüsüne alınarak faaliyetleri yasaklandı. 
Yeni emirnamenin yürürlüğe girmesiyle 2017'deki emirname yürürlükten kalktı.
2020 Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi'ne göre, KKTC'de yasa dışı terör örgütü ilan edilen ve faaliyeti yasaklanan 26 örgüt şunlar:

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"PKK/KONGRA-GEL, HİZBULLAH, DHKP-C, İBDA-C, EL KAİDE, EFEN (Elen Ruhlu Gençler Örgütü), HRJSİ AVGİ (Altın Şafak Örgütü), ELAM (Rum Ulusal Halk Cephesi), KEA (Helen Direniş Hareketi), Kara Tugaylar Örgütü, KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği), PYD (Suriye Demokratik Birlik Partisi) (PKK'nın Suriye Kolu), YPG (PYD'nin Silahlı Birliği), YPJ (YPG'ye Bağlı Kadın Birliği), YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi), PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi), IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) ve/veya DAİŞ-DEAŞ (Devlet'ül İslamiyye Fi'l Irak Ve'ş Şam) ve/veya DAESH (Ad-Dawlah Al-İslamiyah Fi'l Lraq Wa Aslı-Sham), FETÖ/PDY (Fetullahcı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması), HPG (PKK'nın Erkek Silahlı Birliği), YJA STAR (PKK'nın Kadın Silahlı Birliği), HPS (Halk Savunma Birliği), HPJ (PEJAK'ın Kadın Silahlı Birliği), YRK (PEJAK'ın Erkek Silahlı Birliği), YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri), TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri), HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi)"
Emirnameyle, KKTC'de terör örgütü statüsüne alınan ve faaliyetleri yasaklanan örgütler ile türevlerine ait flamalar ile bu terör örgütlerinin yönetici ve mensuplarına ait resimlerin taşınması da yasaklandı.  Emirnamenin ekinde, söz konusu örgütlerin flama ve bayrakları da yer aldı.

 

Son Güncelleme: 17.01.2020 12:17
Anahtar Kelimeler:
Yasadışı Terör örgütü
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