KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin düzenleyeceği “26. Alevkayası Yayla Şenliği’’ hafta sonu yapılıyor.
26. Alevkayası Yayla Şenliği haftasonu yapılıyor
KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin düzenleyeceği “26. Alevkayası Yayla Şenliği’’ hafta sonu yapılıyor.
12 Eylül 2019 Perşembe 09:01
KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin düzenleyeceği “26. Alevkayası Yayla Şenliği’’ hafta sonu yapılıyor..Alevkayası Piknik Alanı’nda yer alacak şenlik, cumartesi saat 20.00’de, Pazar ise 18.00 başlayacak.
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