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25. Hasder Çocuklararası Masal Anlatma Şöleni

Lefkoşa, 2 Mart 20 : Halk Sanatları Vakfı (HASDER) tarafından 1987 yılından beri gerçekleştirilmekte olana Çocuklararası Masal Anlatma Şölenlerinin 25’incisi, 7-14 Mart arasında düzenleniyor.

25. Hasder Çocuklararası Masal Anlatma Şöleni

Lefkoşa, 2 Mart 20 : Halk Sanatları Vakfı (HASDER) tarafından 1987 yılından beri gerçekleştirilmekte olana Çocuklararası Masal Anlatma Şölenlerinin 25’incisi, 7-14 Mart arasında düzenleniyor.

02 Mart 2020 Pazartesi 12:52
25. Hasder Çocuklararası Masal Anlatma Şöleni
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Lefkoşa, 2 Mart 20 : Halk Sanatları Vakfı (HASDER) tarafından 1987 yılından beri gerçekleştirilmekte olana Çocuklararası Masal Anlatma Şölenlerinin 25’incisi, 7-14 Mart arasında düzenleniyor.
HASDER’den yapılan açıklamaya göre, Masal Anlatma Şöleninin bir parçası olan Çocuklararası Masal Anlatma Yarışması, 7 Mart’ta ön elemeler, 14 Mart’ta ise finali olmak üzere Lefkoşa AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi’nde) gerçekleştirilecek.
7 Mart’ta AKM’de 09.30’da başlayacak 1. kategorinin  (ilkokul 1 ve 2’nci sınıflar) ardından,  aynı gün ve aynı yerde öğleden sonra saat 13.30’da 2. kategorinin (ilkokul 4 üncü ve 5’inci sınıflar) ön elemesi gerçekleştirilecek. 
Her 2 kategoriden finale kalacak çocuklar ise, en iyi masal anlatıcıların seçileceği 14 Mart tarihinde yine Atatürk Kültür Merkezi’ndeki saat 10.00’da yapılacak finale katılacaklar. Finale kalmaya hak kazanan çocuklar arasından her 2 kategoriden beşer çocuk, en iyi masal anlatıcı olarak seçilecek. 

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Bu yıl Masal Anlatma Şöleni’nin ana sponsorluğunu Pengu Toys ve HASDER El Sanatları Merkezi üstlendi. Masal Anlatma Şöleni’nde her zaman olduğu gibi gönüllü olarak görev alan tiyatro sanatçıları Doğan Erçağ, Deniz Çakır, Asu Demircioğlu, Pınar İnandım ve İzel Seylani de jüri üyesi olarak sorumluluk aldı.
Etkinlikle ilgili detaylı bilgi Fatma Kükrer (0533 840 7836), Sonay Anıl (0533 864 1163) ve Nisan Gürsel (0533 864 6414) ile iletişime geçilerek alınabilir. 
(DOĞ/HA)   FOTOĞRAFLI
 

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