banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor musunuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor...
Pandeminin pandorası
Pandeminin pandorası
Maliye Bakanına göre memur ve emekli döviz artışından etkilenmemiştir(!)
Maliye Bakanına göre memur ve...
banner376

25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Lefkoşa’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin 25 yaşındaki Cemre Sağıroğlu (E) olduğu belirlendi.

25 Mart 2021 Perşembe 22:00
25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
banner337

25 YAŞINDAKİ CEMRE SAĞIROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Lefkoşa’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin 25 yaşındaki Cemre Sağıroğlu (E) olduğu belirlendi.

banner341
Polis Basısn Subaylığı, Dr.  Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bir otomobilin yayaya çarptığı kazada, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, “Bugün meydana gelen trafik kazası sonucu  yaşaminı yitiren şahsın isminin Cemre Sağıroğlu (E-25) olduğu tespit edilmiştir. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir” denildi.

Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde (Alpet ışıkları- Sanayi Bölgesi Işıkları arası) meydana gelen kazada, Gönyeli istikametine doğru seyreden Casin Çapin yönetimindeki TLC 194 plakalı araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru yaya çarpmış, yaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

banner360
Son Güncelleme: 25.03.2021 23:09
Anahtar Kelimeler:
ölümKazaLefkoşaCemre Sağıroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: “Rum yönetimi, failleri adalet önüne çıkarmalı, suçlular cezasız kalmamalı”
Saner: “Rum yönetimi, failleri adalet önüne çıkarmalı, suçlular cezasız kalmamalı”
Özersay’dan Güney Kıbrıs’ta camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Özersay’dan Güney Kıbrıs’ta camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Barış Gücü Komutanlığı’na yapılan atamayla ilgili kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Barış Gücü Komutanlığı’na yapılan atamayla ilgili kınama
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da bir camiye yapılan saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da bir camiye yapılan saldırıyı kınadı
Lefkoşa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Lefkoşa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta camiye çirkin saldırı
Güney Kıbrıs’ta camiye çirkin saldırı
Kayım: Yemek servisleri devam ediyor
Kayım: Yemek servisleri devam ediyor
Amcaoğlu: 12. sınıflar Pazartesi okullarına gidecek
Amcaoğlu: 12. sınıflar Pazartesi okullarına gidecek
KKTC'de 23'ü yerel 33 yeni vaka
KKTC'de 23'ü yerel 33 yeni vaka
Yeniboğaziçi'nde iş kazası
Yeniboğaziçi'nde iş kazası

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim