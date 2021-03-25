25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

25 YAŞINDAKİ CEMRE SAĞIROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Lefkoşa’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin 25 yaşındaki Cemre Sağıroğlu (E) olduğu belirlendi.

Polis Basısn Subaylığı, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bir otomobilin yayaya çarptığı kazada, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, “Bugün meydana gelen trafik kazası sonucu yaşaminı yitiren şahsın isminin Cemre Sağıroğlu (E-25) olduğu tespit edilmiştir. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir” denildi.

Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde (Alpet ışıkları- Sanayi Bölgesi Işıkları arası) meydana gelen kazada, Gönyeli istikametine doğru seyreden Casin Çapin yönetimindeki TLC 194 plakalı araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru yaya çarpmış, yaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.