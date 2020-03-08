25. HASDER Çocuklararası Masal Anlatma Yarışması ön elemesi yapıldı

HASDER’den yapılan açıklamaya göre, aralarında Kamerunlu, Rus ve Türkmen çocukların da yer aldığı toplam 75 çocuk, saat 09.30’da Birinci Kategori’de (İlkokul 1. ve 2. sınıflar) ve saat 13.30’da İkinci Kategori’de (İlkokul 3.- 4.-5. sınıflar) final için yarıştı.

Finale kalan masalcı çocuklar, 14 Mart tarihinde yine Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da en iyi masal anlatıcıları seçmek için yeniden yarışacaklar.

Birinci Kategori’de finale kalan masalcılar: Soyal Özmatyatlı (Levent İlkokulu), Erdoğan Soygür (Levent İlkokulu) Azra Avcı (Necat British School), Vedia Sheekho (Dokuz Eylül İlkokulu), Osman Topuz (Cihangir Düzova İlkokulu), Ayşe Yüzügüler (Cihangir Düzova İlkokulu), Gözen Kaçak (Şht. Tuncer İlkokulu), Mustafa Ramiz (Cihangir Düzova İlkokulu), Mustafa Ercilasun (Şht. Ertuğrul İlkokulu), Armağan Cantürk (Tepebaşı İlkokulu), Arkan Özdemir (Dokuz Eylül İlkokulu), Çınar Egemen (Doğu Akdeniz Doğa Koleji İlkokulu), Dila Öztürk (Cihangir Düzova İlkokulu), Doğa Cannur (Doğu Akdeniz Doğa Koleji İlkokulu)

İkinci Kategori’de finale kalan masalcılar: Dila Ensari (Dokuz Eylül İlkokulu), Mavi Eva Genrihs (Çamlıbel Aysun İlkokulu), Eşref Kılıçkıran (Girne Amerikan İlkokulu), Elif Şafak (Gelibolu İlkokulu), Elif Emine Fıstık (Girne Doğa Koleji), Duygu Kırmızısakal (Tepebaşı İlkokulu), Selena Doygun (Girne Amerikan İlkokulu), Özge Dolaş (Cihangir Düzova İlkokulu), İdil Doğan (23 Nisan İlkokulu), Ecem Sarı, Cemre Bakkal (Şht. Tuncer İlkokulu), Gülten Göç (Gelibolu İlkokulu).



Bu yıl PENGU TOYS ve HASDER El Sanatları Merkezi sponsorluğunda düzenlenen Masal Anlatma Şöleni’nde gönüllü olarak görev alan tiyatro sanatçıları Doğan Erçağ, Deniz Çakır, Asu Demircioğlu, Pınar İnandım juri üyesi olarak sorumluluk üstlendi.Etkinlikte ayrıca Nurperi Özgener, Nejla Egemen ve Togay Özyay, yarışan masalcı çocuklara, büyük bir zevkle izledikleri özel bir müzikal masal dinletisi sundu.