25 Bin Dolar hayal!

KIBRIS MANŞET’e açıklama yapan ekonomist Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ülkenin yönetim zihniyeti değişmediği sürece kişi başına düşen milli gelirin 25 Bin Dolar olmasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

“Son yıllarda özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’deki milli geliri iki katına çıkaracağız söylemlerine karşı başta ekonomi olmak üzere KKTC yetkilileri üç maymunu oynamaktadırlar.”

“Aslında Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin kastettiği KKTC’nin milli gelirini iki katına çıkarmak için her türlü maddi ve teknik katkıya hazır olduklarının beyanıdır. Durum böyle olmasına rağmen yaklaşık 1 Milyar TL’lik reform kaynağını kullanamadığından kaynağı bekleten KKTC yetkililerinin ise milli geliri iki katına nasıl çıkaracağı merak konusudur.”

“Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nden önce KKTC’nin milli geliri iki katına çıkarmaya yönelik bir vizyonu olması gerekmektedir. Örneğin 2023 yılı hedefi olarak KKTC’nin milli gelir, ihracat, yatırım, sosyal kalkınma gibi somut hedefleri olmalıdır. Aksi takdirde, gelmiş geçmiş hükümetler kısır döngünün içerisinde memur ödemeyi ve kazanılmış hakları devam ettirmeyi, yani statükoyu korumayı marifet saymış olurlar.”

BU ANLAYIŞLA KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRİ 25.000 $’A ÇIKARMAK İMKÂNSIZ

Aslında Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin kastettiği KKTC'nin milli gelirini iki katına çıkarmak için her türlü maddi ve teknik katkıya hazır olduklarının beyanıdır. Durum böyle olmasına rağmen yaklaşık 1 Milyar TL'lik reform kaynağını kullanamadığından kaynağı bekleten KKTC yetkililerinin ise milli geliri iki katına nasıl çıkaracağı merak konusudur.

YAPISAL REFORMLAR İLE İLGİLİ SOMUT HEDEFLER VE EYLEM PLANLARI NEREDE?

Türkiye gibi Vizyonu olması gereken KKTC’de aşağıdaki temel konularda politikaları ve somut hedefleri olması gerekmektedir:

· Kamunun etkin ve verimli kılınması için politikalar ve somut hedefler

· Kamu sektörünü reel sektöre hizmet edecek bir yapıya kavuşturacak politikalar ve somut hedefler

· Başta bürokrasi ve hukuk olmak üzere yatırımcı için ülkeyi uygun yatırım iklimine dönüştürecek politikalar ve somut hedefler

· Kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluğu minimize edecek idari, kurumsal, mali ve yasal önlemlere ilişkin politikalar ve somut hedefler

· Reel sektörünün rekabet edebilirliğini artıracak üretim, teknolojik, yönetimsel, pazar hedefleri ve girdiler açısından politikalar ve somut hedefler

· Girdi maliyetleri açısından elektrik ve KIB-TEK’in yapılandırılmasına ilişkin politikalar ve somut hedefler

· Mevcut teşvik sisteminin tamamen lağvedilerek rekabet gücü olabilecek ürünleri teşvik eden politikalar ve somut hedefler

· Yerel hükümet konseptinde çağdaş hizmet sunabilecek sürdürülebilir bir yapıda yerel yönetimler reformuna ilişkin politikalar ve somut hedefler

· Ekonomik ve sosyal kalkınma için somut büyüme, nüfus politikaları ve buna uygun yatırım politikaları ve somut hedefler

· Yükseköğrenim sektörünün sürdürülebilirliği için politikalar ve somut hedefler

· Kıbrıs Türk Ticaret Odası Rekabet Edebilirlik Raporuna göre Dünyada en kötü yol kalitesine sahip ülkeler arasında olan ülkemizde trafik, ulaşım ve dolaşım için politikalar ve somut hedefler

Yukarıdaki gibi “VİZYONU, POLİTİKALARI VE SOMUT HEDEFLERİ” olmayan KKTC’de büyüme ve kalkınma ancak ve ancak “İNŞALLAH VE MAŞALLAH” gibi söylemlerden ibaret kalır.

KKTC ORTA GELİR TUZAĞINA YAKALANMIŞTIR

Kişi başı milli gelir artışından bahsetmek için öncelikle ülkemizde son 10 yılın ekonomik büyüme, milli gelir ve nüfus verilerine bir göz atmamız gerekmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; Devlet Planlama Örgütü’nün kesin verileri 2017 yılına kadardır.

Şekilden de görüldüğü son on yılda 2014 yılı hariç KKTC’nin Milli Geliri 3.5-4 Milyar $ civarında gerçekleşmiştir.

Şekilden de görüldüğü gibi; KKTC’de 2017 yılındaki kişi başı milli gelir son on yılın 7 yılındaki kişi başı milli gelirin gerisindedir. Son on yılda elde edilen en yüksek kişi başına milli gelir 2008 yılındaki 16,158$’dır. KKTC son on yılda ortalama milli geliri 14,747 $ olarak hesaplanmıştır. Günün moda terimiyle KKTC orta gelir tuzağına yakalanmıştır.

SON ON YILDA ORTALAMA BÜYÜME YÜZDE 1.8 OLDU

Yukarıdaki veriler ışığında KKTC’de son 10 yılda ortalama reel büyüme hızı yüzde 1,8 olarak gerçekleşmiştir. 2007-2017 yılları arasında en yüksek büyüme hızı 2017’de %5,4, en düşük büyüme hızı ise 2009’da eksi % 5,7 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılındaki büyüme hızı ise % 5,4 olarak DPÖ tarafında rapor edilmiştir.

BİLİMSEL YÖNTEMLE MİLLİ GELİR HESABI

Finans nosyonuna sahip olanlar ekonomik büyümenin ikiye katlanması için gerekli dönemi hesaplamada kullanılan 72 kuralını bilirler. 72'nin kuralı, belirli bir yıllık döneme oranla paranızı iki katına çıkarmak için gereken yıl sayısını tahmin etmenize yardımcı olmak için hızlı ve kolay bir zihinsel kısa yoldur. Kural, oranı yüzde olarak ifade ettiğinizi 72'ye bölmenizi belirtmektedir:

İki katına çıkarmak için tahmini yıl sayısı = 72 ÷ bileşik yıllık faiz oranı

Bu durumda KKTC’de nüfusu sabit sayarak kişi başı milli geliri ikiye katlamak için 10 yıllık ortalama büyüme hızını kullanırsak; 72/1.8= 40 Yıl gereklidir.

2017 yılındaki yaklaşık % 5.4 büyüme hızını kullanırsak kişi başı milli geliri ikiye katlamak 72/5.4= 13.3 Yıl gereklidir.

Nüfusu sabit sayarak peş yılda kişi başı milli geliri iki katına çıkarmak istersek ihtiyaç duyduğumuz büyüme oranı; 72/5= % 14.4 olmalıdır. Maalesef son 10 yılda böylesi yüksek bir büyüme oranı yakalanmamıştır.

Yukarıdaki hesapları KKTC’deki nüfusu sabit sayarak yaptık. Peki, KKTC nüfusu nasıl ilerliyor? Şekilden de anlaşılacağı gibi DPÖ verilerine göre KKTC’nin son 10 yıldaki ortalama artış hızı % 2,7 olarak gerçekleşmiştir. Yani nüfustaki artış hızı ortalama büyüme hızından fazla olmuştur (%0,9). Başka bir ifade ile bu yapı ile kişi başı milli gelir artmak yerine her yıl düşecektir.

REKABET EDEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK TEMEL HEDEF OLMALIDIR

KKTC kısa sürede kişi başı milli geliri ikiye katlamayı samimi olarak hedef koymuşa bunu yukarıda da bahsettiğim gibi yapısal reformları gerçekleştirecek somut hedefler ve eylem planları ortaya koymalıdır. Bunu yaparken, ülkenin rekabet edebilirliğini artırmak temel hedef olmalıdır. KKTC’nin rekabet edebilirliği için alınacak önlemlerde ise Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından uluslararası normlara göre hazırlanan Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporları rehber olarak kabul edilmelidir.

2018 – 2019 Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporuna göre Kuzey Kıbrıs’ın en zayıf alanları karayolları altyapı kalitesi, kalifiye eleman bulma, Finansal denetim ve raporlama standartlarının gücü, mesleki eğitim kalitesi, profesyonel yönetime güven, piyasa büyüklüğü, girişimcilik riskine karşı tutum, hükümetin geleceği hazırlığı, eğitimde eleştirel düşünce, tarife dışı engeller. Dolayısıyla, hükümet öncelikle bu kötü alanları iyileştirme için strateji geliştirmelidir.