24 yaşındaki genç yoğun bakımda

Lefkoşa'da dün meydana gelen kazada 24 yaşındaki genç yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis basın subaylığı'ndan alınna bilgiye göre dün saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, Muhammad IBRAHIM (E-24) yönetimindeki RH 977 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Kuyucak Sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sola Kuzucak Sokağa dönüşe geçen Duran DAMLAR (E-55) yönetimindeki LY 485 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad IBRAHIM, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı