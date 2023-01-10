24 Yaşındaki genç kurtarıldı...

Bugün sabah 07:30 saatlerinde, Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüğüne, Gaziveren Köyü sakini bir şahsın, Afrodit Tatil Sitesi yakınında bulunan yarım inşaattaki vinç üzerine çıkarak mahsur kalma ihbarı gelmiştir.

İhbar üzerine, Sivil Savunma Güzelyurt ve Lefke Bölge Müdürlükleri ile Arama-Kurtarma Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Güzelyurt Polis Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ekipleri olay yerine intikal etmiştir.

24 yaşında olduğu öğrenilen erkek şahsın, atlama ihtimaline karşı Sivil Savunma Arama-Kurtarma Ekipleri olay yerine şişme atlama yatağı açarak tedbir almıştır

. Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, Sivil Savunma Arama Kurtarma ekipleri tarafından emniyetli bir şekilde vinçten indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilmiştir.