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24 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadarki yangın bilançosu

24 Temmuz – 01 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 37 adet yangın meydana geldi.

03 Ağustos 2021 Salı 14:07
24 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadarki yangın bilançosu

Haftalık itfaiye raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

24 Temmuz – 01 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 37 adet yangın meydana geldi. Bu yangınların sonucunda maddi hasar oldu.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, spiral ve kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımlar, LPG ve piknik tüpleri, çöp bidonları veya yanıcı maddeler üzerine söndürülmeden dökülen mangal kömürleri ile atılan sönmemiş sigara izmaritleri, elektrik tesisatları ve elektrik panolarında meydana gelen kısa devreler, kundaklama, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, mercek görevi gören kırık cam parçaları, baca ve diğer yangınlar yer aldı.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 5 milyon 638 bin TL olarak açıklandı.

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Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: 11

Gazimağusa: 14

Girne: 4

Güzelyurt: 6

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Yangınlar
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