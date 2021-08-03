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24 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında KKTC’de 37 yangın meydana geldi

03 Ağustos 2021 Salı 16:00
24 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında KKTC’de 37 yangın meydana geldi

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINLARIN SEBEPLERİ VE DAĞILIMINI AÇIKLADI

Polis Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz – 1 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 37 adet yangın meydana geldiğini; bu yangınlar sonucunda yaklaşık 5.638.010 TL tutarında maddi hasar olduğunu duyurdu.

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Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri  “yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, spiral ve kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımlar, LPG ve piknik tüpleri, çöp bidonları veya yanıcı maddeler üzerine söndürülmeden dökülen mangal kömürleri ile atılan sönmemiş sigara izmaritleri, elektrik tesisatları ve elektrik panolarında meydana gelen kısa devreler, kundaklama, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, mercek görevi gören kırık cam parçaları, bacalar” olarak sıralandı.

11 yangının Lefkoşa, 14’ünün Gazimağusa, 4’ünün Girne, 6’sının Güzelyurt ve 2’sinin de İskele’de meydana geldiği kaydedilen açıklamada, belirtilen süre içeresindeki yangın sebepleri ile ilgili şu rakamlar paylaşıldı:

“Piknik tüpü 2, sigara izmariti 9, elektrik telleri 4, spiral makinesi 1, kaynak makinesi 1, ihmal ve dikkatsizlik 4, kundaklama 1, temizlik maksatlı 1, akaryakıt 1, su motorunun kısa devre yapması 1, trafik kazası 1, elektrik panosu2, baca 1, kırık cam parçaları      1, tespit edilemeyen 7”.

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Son Güncelleme: 03.08.2021 18:42
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