24 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında KKTC’de 37 yangın meydana geldi

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINLARIN SEBEPLERİ VE DAĞILIMINI AÇIKLADI
Polis Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz – 1 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 37 adet yangın meydana geldiğini; bu yangınlar sonucunda yaklaşık 5.638.010 TL tutarında maddi hasar olduğunu duyurdu.
11 yangının Lefkoşa, 14’ünün Gazimağusa, 4’ünün Girne, 6’sının Güzelyurt ve 2’sinin de İskele’de meydana geldiği kaydedilen açıklamada, belirtilen süre içeresindeki yangın sebepleri ile ilgili şu rakamlar paylaşıldı:
“Piknik tüpü 2, sigara izmariti 9, elektrik telleri 4, spiral makinesi 1, kaynak makinesi 1, ihmal ve dikkatsizlik 4, kundaklama 1, temizlik maksatlı 1, akaryakıt 1, su motorunun kısa devre yapması 1, trafik kazası 1, elektrik panosu2, baca 1, kırık cam parçaları 1, tespit edilemeyen 7”.