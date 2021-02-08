24 saatte 104 vaka!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yaptığı açıklamada, dün açıklanan 47 vakanın ardından bu sabah saat 10.00’ kadar 57 pozitif vakanın daha tespit edildiğini duyurdu.

Pilli, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 15 olduğunu, bu hastaların 6’sının solunum cihazına bağlı olduğunu ifade etti.

Mutasyonlu virüsle ilgili konuşan Pilli, “Gerekli örnekleri Türkiye’ye gönderdik. Bu akşam ya da yarın sabah bu örnekler üzerinde çalışılacak. Çalışmalar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılacak” dedi.

Pilli, yapılacak çalışmalarda, sadece İngiltere varyantının değil; Güney Afrika ve Brezilya varyantları üzerinde araştırmalar yapılacağını kaydetti.

Mutasyonlu virüs tespit eden kitlerin bu akşam ya da yarın sabah Türkiye’den KKTC’ye gönderileceğini ve devletin de bu kitleri kullanacağını söyleyen Pilli, kitlerin kullanımı konusunda bugün Türkiye’den online (çevrim içi) bir çalışma yapılacağını kaydetti.

Mutasyonlu virüsün KKTC’ye ulaşıp ulaşmadığını bilmediğini belirten Pilli, “Bir üniversitemiz 'var' diyor. Benim bilgim yok. Biz bunu net bir şekilde tespit edeceğiz. Biz önlemlerimizi aldık ve durdurmaya çalışıyoruz. Belki daha hızlı yayılabilir ama biz önlemlerimizi alırsak bunu engelleriz” dedi.

Pilli, “Televizyonlara çıkıp 'virüs mutasyona uğradı' diye konuşuyorlar. Önce herkes kendine düşen görevi yapsın. Maskesini taksın, sosyal mesafe kurallarına uysun, izole olsun” şeklinde konuştu.

Pilli, KKTC’nin bir günde 7 bin 500 test yapma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, bunun 3 bininin devlete ait olduğunu, özelle birleşince günde 7 bin 500 test yapılabildiğini kaydetti.