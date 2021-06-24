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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi

 

24 Haziran 2021 Perşembe 07:15
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceği Brüksel’e gitmek üzere KKTC’den ayrılacak. Tatar, saat 09.00’da Ercan Havaalanı’nda açıklama yapacak.

KTAMS’ın HP ödeneğinin durdurulmasına karşı açtığı davanın kararı Anayasa Mahkemesi’nde okunacak. (09.30)

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Meclis  Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (YONPAŞ) arasında, Gazimağusa Maraş bölgesinde yeni yapılacak okul inşaatına ilişkin protokol imzalanacak. Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile YONPAŞ Şirket Direktörü Ufuk Derinel imza koyacak. (Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonu - 10.00)

Bu Memleket Bizim Platformu, dağıtılan yurttaşlıklarla ilgili, İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (14.00)

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Son Güncelleme: 23.06.2021 19:31
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