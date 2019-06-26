23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Devam Ediyor...festivalde Dün Akşam Iyeoka Konseri Yer Aldı

Lefkoşa, 26 Haziran 19 (.): Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde dün akşam Nijerya kökenli Iyeoka sahne aldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Salamis Antik Tiyatro’da yer alan konserde Nijerya kökenli ABD’li şarkıcı Iyeoka, Soul, blues ve jazza getirdiği yenilikçi yaklaşımı ve yazdığı şiirlerden oluşturduğu bestelerle sahnedeydi.

Bu yıl 18 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.

Othello Kalesinde gerçekleşecek etkinliklerin biletleri 20 TL, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri ise 40 TL’ye satılacak.

Biletler Gazimağusa Belediyesi’nden, tüm Deniz Plazalardan ve etkinlik girişinden temin edilebilecek.

Tüm etkinliklerin başlama saati 21.00 olacak. Daha fazla bilgi için Gazimağusa Belediyesinin 0392 630 0 500 numaralı telefonu aranabilecek.

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