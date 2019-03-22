23 Mart 2019 Cumartesi Gündemi



İş Kadınları Derneği, “2018’in Getirdikleri ve Götürdükleri, 2019’dan Ne Bekliyoruz” konulu panel düzenleyecek. Panelde Başbakan Erhürman da konuşacak. (Yer: Kıbrıs Türk Sanayi Odası - 09.30)



Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçesi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği “Emekçi Kadınlar Panayırı”, Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda yer alacak. (10.00)



Ulusal Birlik Partisi’nin “Birlikte Büyük Hedeflere - Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı”, Girne Acapulco Otel’de gerçekleştirilecek son bölümle tamamlanacak. (10.00)



Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına Süleyman Ergüçlü’nün kaleme aldığı “Bir Dakika, Bir Ömür” isimli kitabın kokteylli tanıtım ve imza etkinliği, Büyük Han’da gerçekleştirilecek. (11.00)



Gazimağusa Belediyesi kentin sembolü olan Karga Heykeli’nin açılışını yapacak. (Yer: Anıt Gazinosu, Anıt Çemberi yanı - 16.00)



Şevket Alkapon’un ilk romanı “Bir Papatya Rüyası”nın tanıtımı ve imza günü, Gloria Jeans Coffees Küçük Kaymaklı’da yer alacak. (18.00)



3’üncü Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali resim sergisi, Buğday Camisi’nde açılacak. (18.30)



*****************