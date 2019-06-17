23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Aleyna Tilki konseriyle başlıyor

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 23.’sü düzenlenen Uluslararası Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, Türkiye’nin ünlü pop sanatçılarından Aleyna Tilki konseriyle yarın akşam(18 Haziran) saat 21:00’da Namık Kemal Meydanı’nda başlıyor.

Bu yıl 18 Haziran–5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, ilk kez düzenlendiği günden bu güne, 150’ye yakın etkinlikte, 450’den fazla sanatçı festivale konuk olurken, 400 bini aşkın kültür sanat dostu etkinliklere katıldı.

18 Haziran’da Namık Kemal Meydanı’nda Aleyna Tilki konseriyle başlayacak olan festival, 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.

18 Haziran Salı akşamı saat 21:00’da, Türkiye’nin ünlü pop sanatçılarından Aleyna Tilki’nin Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleşecek olan açılış konseriyle başlayacak Festival kapsamında, 20 Haziran Perşembe Othello Kalesi’nde ülkemizin sanatçılarının 80’li yılların unutulmaz şarkıları konseri, 24 Haziran Pazartesi Othello Kalesi’nde Cem Adrian konseri, 25 Haziran Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da dünyaca ünlü sanatçı Iyeoka konseri, 27 Haziran Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Ekibi işbirliği ile gerçekleştireceği bale gösterisi, 1 Temmuz Pazartesi akşamı Othello Kalesi’nde, Türkiye’nin yeni ve güçlü seslerinden Sena Şener’in, Tuna Kiremitçi ile birlikte gerçekleştireceği konser, İstanbul Meydan Sahnesi’nin Othello Kalesi’nde 3 Temmuz Çarşamba akşamı “Vay sen misin ben olan”, 4 Temmuz Perşembe akşamı ise “Hayat kime güzel?” oyunları, 5 Temmuz Cuma akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, Türkiye’nin ünlü gruplarından Athena’nın final konseri yer alıyor.

Othello Kalesinde gerçekleşecek etkinliklerin biletleri 20 TL, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri ise 40 TL’ye satılırken, açılış konseri ücretsiz olacak. Biletler Gazimağusa Belediyesi’nden, tüm Deniz Plazalardan ve etkinlik girişinden temin edilebilecek. Tüm etkinliklerin başlama saati 21:00 olacak. Daha fazla bilgi için Gazimağusa Belediyesinin 0392 630 0 500 numaralı telefonu aranabilir. (MHA)