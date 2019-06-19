23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Aleyna Tilki konseriyle başladı

Gazimağusa Belediyesi (GMB) tarafından bu yıl 23.’sü düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, Aleyna Tilki konseriyle açıldı.

Namık Kemal Meydanı’nda dün akşam sahneye çıkan Aleyna Tilki’nin konseri 2 saat sürdü.

GMB’den verilen bilgiye göre, Festival kapsamında yarın Othello Kalesi’nde ülke sanatçılarının 80’li yılların unutulmaz şarkıları konseri olacak.

Bu yıl 18 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.

24 Haziran Pazartesi Othello Kalesi’nde Cem Adrian konseri, 25 Haziran Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Iyeoka konseri, 27 Haziran Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon ekibi iş birliği ile gerçekleştireceği bale gösterisi, 1 Temmuz Pazartesi akşamı Othello Kalesi’nde, Sena Şener’in, Tuna Kiremitçi ile birlikte gerçekleştireceği konser yer alacak.

İstanbul Meydan Sahnesi’nin Othello Kalesi’nde 3 Temmuz Çarşamba akşamı “Vay sen misin ben olan”, 4 Temmuz Perşembe akşamı ise “Hayat kime güzel?” oyunları, 5 Temmuz Cuma akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, Türkiye’nin ünlü gruplarından Athena’nın final konseri yer alacak.

Othello Kalesi’nde gerçekleşecek etkinliklerin biletleri 20 TL, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri ise 40 TL’den satılırken biletler Gazimağusa Belediyesinden, tüm Deniz Plazalardan ve etkinlik girişinden temin edilebilecek.

Tüm etkinliklerin başlama saati 21.00 olacak.

Daha fazla bilgi için Gazimağusa Belediyesinin 0392 630 0 500 numaralı telefonu aranabilecek.