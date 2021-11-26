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23 Ocak Erken Genel Seçim takvimi bugün başladı

26 Kasım 2021 Cuma 19:30
23 Ocak Erken Genel Seçim takvimi bugün başladı

Yüksek Seçim Kurulu, 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne ilişkin takvimi açıkladı.

Seçimlerin 23 Ocak’ta yenilemesine ilişkin kararın Resmi Gazete’de bugün yayınlanmasının ardından YSK da Seçim Takvimi’ni belirledi ve seçim yasaklarına ilişkin 4 numaralı duyurusunu yaptı.

Bugün başlayan seçim takvimine göre, siyasi partiler adaylarını 14 Aralık’a kadar saptamak zorunda. Başvurularını 17 Aralık’ta yapacak adaylar, YSK ve İlçe Seçim Kurulları tarafından 18 Aralık’ta geçici ilan edilecek.

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Sandık seçmen listeleri 19 Aralık’ta askıya alınacak, 7 gün askıda kalacak ve adaylar 26 Aralık’ta kesinleşecek. Siyasi parti ve bağımsız adayları seçim süresince kullanacakları sıra için ad çekimi de 26 Aralık’ta yapılacak. Kesinleşen adaylar ise 27 Aralık’ta ilan edilecek.

Seçim propagandası 28 Aralık’ta başlayacak.

Sandık seçmen listelerinin 3 Ocak’a kadar tamamlanması gerekiyor. Kamuoyu yoklamalarıyla araştırmalar ise 8 Ocak’a kadar yayımlanabilecek.

Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasında 20 Ocak son gün. Seçim propagandasının bitiş tarihi ise 22 Ocak.

SEÇİM TAKVİMİ VE YSK’NIN 4 NUMARALI DUYURUSU EKTE

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Son Güncelleme: 26.11.2021 21:56
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