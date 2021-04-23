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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor. 

23 Nisan 2021 Cuma 10:30
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor...
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Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, diğer üst düzey askeri yetkililer, dernek kurum ve kuruluş temsilcileri yer aldı.
Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi. 

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Son Güncelleme: 23.04.2021 10:55
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Kktc
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