23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 101’inci yılı kutlanıyor

23 NİSAN GEÇTİĞİMİZ YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE DAR KAPSAMDA KUTLANACAK

İLÇELERDE ATATÜRK ANITLARINA ÇELENK KONULACAK

LEFKOŞA ATATÜRK ANITI’NDAKİ TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR DA KATILACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101’inci yıl dönümü, Cuma günü KKTC’de de kutlanıyor.

Kutlamalar Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun saat 08.00’de BRT’den yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla başlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle dar kapsamda kutlanacak; ilçelerde ve bucaklarda Atatürk anıtlarına çelenk konulacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

AMCAOĞLU’NDAN “23 NİSAN COŞKUSUNA ORTAK OLUN" ÇAĞRISI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 23 Nisan ve 101’inci yıl coşkusuna ortak olmaları için öğrencilere, ailelere ve vatandaşlara çağrı yaparak KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının balkonlara asılmasını, İstiklal Marşı’nın birlikte söylenmesini istedi.

İLÇELERDEKİ TÖRENLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM açılışının 101’inci yılı kapsamında Cuma günü ilçelerde ve bucaklarda törenler yapılacak.

Buna göre, Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.00’da; İskele Atatürk Anıtı’ndaki tören 10.00’da; Gazimağusa’da Zafer Anıtı’ndaki tören 09.00’da; Güzelyurt Atatürk Anıtı’ndaki tören 09.00’da; Lefke Atatürk Anıtı’ndaki tören 09.00’da, Girne’de Atatürk Anıtı’ndaki tören 08.40’ta yapılacak.

Geçitkale ve Akdoğan Atatürk anıtlarındaki törenler saat 09.00’da başlayacak. Törenlerde, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

Kaymakamlıklardan törenle ilgili yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle törene az temsilciyle katılım olması, törene geleceklerin maske ve mesafe kurallarına uyması gerektiği de hatırlatıldı.

CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE EĞİTİM BAKANI, ÇOCUKLARLA BRT EKRANLARINDA BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, çocuklarla BRT ekranlarında bir araya gelecek. Online bağlantılarla yapılacak “Manşet + Programı” saat 10. 00’da başlayacak.

İSKELE’DE TEMEL ATMA TÖRENİ VAR

“Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele”nin temeli de Cuma günü atılacak. Şehit İlker Karter İlkokulu karşısında gerçekleştirilecek 14.00’teki temel atma törenine Eğitim Bakanı Amcaoğlu da katılacak.

Söz konusu ilkokul, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde inşa edilecek ilkokullardan ikincisi olacak.