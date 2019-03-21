22 Mart 2019 Cuma Gündemi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sonuç Odaklı Eğitim” Projesi kapsamında çırakların, kalfaların ve ustaların bireysel öğrenimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan web sitesi ve e-öğrenme portalı tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek. (10.00-Yer: Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Toplantı Salonu)

Türk Birliği Dayanışma Merkezi, “Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük Birinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu” düzenleyecek. (10.00-Yer: Acapulco Resort Otel)

Değirmenlik Belediyesi, “Orman Bayramı” nedeniyle bölge ilkokulları ile işbirliği içerisinde fidan dikimi gerçekleştirecek. (10.30-Yeniceköy-Beyköy eski Karpaz yolu üzerinde bulunan, Çatanak Mevki-Cihangir’de)

Başbakan Tufan Erhürman, Türk Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Üyelerini kabul edecek. (14.00)

KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu’nun düzenlediği “Mimari Mekân Anlatımı Kompozisyon Yarışması”nın sonuçları Mimarlar Odası Merkez Ofisi’nde açıklanacak. (17.00)

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına Süleyman Ergüçlü’nün kaleme aldığı “Bir Dakika, Bir Ömür” isimli kitabın kokteylli tanıtım ve imza etkinliği Hidden Garden’da yapılacak. (18.00)

Sağlık Bakanlığı -Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde ve Girne Innerwheel sponsorluğunda düzenlenen Down Sendromu farkındalık etkinliği yapılacak. (18.30-yer: Bedesten, Lefkoşa)

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, "Türk Başkentleri" adlı projenin tanıtımını yapacak. (19.00-Yer: Kıbrıs İlim Üniversitesi)

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