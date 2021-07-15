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228 promil alkollü içki tesiri altında kazaya sebep oldu

Lefkoşa’da sakin Eyyüp Tacettin Donat, 228 promil alkollü içki tesiri altında kazaya sebep oldu. Kaza sonucu yaralanan Donat, Dr.. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:45
228 promil alkollü içki tesiri altında kazaya sebep oldu

Polis’ten verilen bilgiye göre, bu sabah saat 04:20 sıralarında Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde 31 AEJ 771 plakalı aracı ile çift şeridi yolda soldan ikinci şerit içerisinde 228 promil alkollü içki tesiri altında Güney istikametine doğru ve tehlikeli bir şekilde kullanan Lefkoşa’da sakin Eyyüp Tacettin Donat (E-24) seyrettiği yolun solunda bulunan Car Stop Motors önlerine geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki kaldırıma çarptıktan sonra yolun solundan çıkış yaparak Car Stop Motors‘u çevreleyen demir korkuluğa ve demir direklere aracının ön kısmı ile çarpıp demir direklerin savrularak Unique Hairways camının kırılmasına sebep oldu. Donat, kontrolsüz bir şekilde ilerleyip yine yolun sol kısmında kaldırım üzerinde park halinde bulunan Edip Yıldırım (E-50) tarafından park halinde bırakılan PP 066 plakalı motosiklete (125cc) aracının on kısmı ile çarptı. Daha sonra yine kontrolsüz bir şekilde ilerleyerek Unique Hairways ve Mapfree’e ait işletmelerin ön kısmında bulunan mermer basamaklara çarpan Donat, savrulduktan sonra Yıldırım Pideye ait işletmenin çöp bidonuna çarparak önü batı istikametine bakar şekilde durdu.

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Kaza sonucu hafif yaralanan 31 AEJ 771 plakalı araç sürücüsü Eyyüp Tacettin Donat kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.

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Son Güncelleme: 15.07.2021 11:11
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