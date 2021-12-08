225’i yerel 272 pozitif vaka…

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 47 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 225 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 68 kişinin Lefkoşa, 95 kişinin Girne, 43 kişinin Gazimağusa, 7 kişinin Güzelyurt, 8 kişinin İskele, 4 kişinin Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

8 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 15 294. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 272. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 47. Yerel vaka sayısı 225. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 347. Bugün kaybedilen hasta 3. Yapılan toplam test sayısı 4272163. Toplam vaka sayısı 31063. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 28920. Tedavisi devam eden vaka sayısı 2991.pandemi merkezindeki hasta sayısı 78. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 2890. Toplam kaybedilen hasta sayısı 116. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 23. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 4935”



SON 24 SAATTE 528 BİLEKLİK TAKILDIBakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şöyle:“Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 528. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 510. Takip edilen toplam bileklik sayısı 7083. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 93306”