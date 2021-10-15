223 öğrenci, 18 öğretmen ve 9 personel pozitif

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, son bir haftada, toplam 223 öğrenci, 18 öğretmen ve 9 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, bu sürede, toplam 536 öğrenci, 43 öğretmen ve 10 personelin ise temaslı olduğu belirtildi.
“İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 98 öğrenci, 10 öğretmen, 6 personel; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 113 öğrenci, 6 öğretmen, 2 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 12 öğrenci ve 2 öğretmen ve 1 personelin Covid-19 testi pozitif.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 122 öğrenci, 20 öğretmen, 7 personel, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 360 öğrenci, 15 öğretmen, 3 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 54 öğrenci ve 8 öğretmen Covid-19 temaslısı.”