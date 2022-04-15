22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı

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Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal

Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla” ilgili

olarak tutuklanan zanlı Morrison Iguodala ve Rebeka Okuruwa mahkeme

huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları

aktardı. Polis, zanlı Morrison Iguodala ve Rebeka Okuruwa’nın Cinsel

Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik

Yaptırma suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27.03.2020-13.04.2022

tarihleri arasında Lefkoşa'da ikametgâhında zanlı Morrison Iguodala (E-33) ve

Rebeka Okuruwa’nın Lefkoşa’da sakin J.E.’nin(K-22-Öğrenci-Nijerya) Cinsel



ederek henüz isimleri tespit edilemeyen altı siyahi erkek şahısla para karşılığı

Fahişelik Yaptırmak suçunu işlediklerini anlattı. Polis, Morrison Iguodala’nın

derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının

ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 2 adet labtopun

tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, hale hazırda henüz

isimleri tespit edilemeyen 6 erkek şahıs aranmakta olup alınması gereken

ifadeler olduğunu belirtti. Polis, meselenin geniş çaplı tahkikat gerektiren bir

mesele olduğundan zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3

gün tutuklu kalmasına emir verdi.