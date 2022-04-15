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22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı

15 Nisan 2022 Cuma 15:20
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

 Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal
Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla” ilgili
olarak tutuklanan zanlı Morrison Iguodala ve Rebeka Okuruwa mahkeme
huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları
aktardı. Polis, zanlı Morrison Iguodala ve Rebeka Okuruwa’nın Cinsel
Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik
Yaptırma suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27.03.2020-13.04.2022
tarihleri arasında Lefkoşa'da ikametgâhında zanlı Morrison Iguodala (E-33) ve
Rebeka Okuruwa’nın Lefkoşa’da sakin J.E.’nin(K-22-Öğrenci-Nijerya) Cinsel

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Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyarak akabinde Fuhuşa Teşvik
ederek henüz isimleri tespit edilemeyen altı siyahi erkek şahısla para karşılığı
Fahişelik Yaptırmak suçunu işlediklerini anlattı. Polis, Morrison Iguodala’nın
derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının
ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 2 adet labtopun
tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, hale hazırda henüz
isimleri tespit edilemeyen 6 erkek şahıs aranmakta olup alınması gereken
ifadeler olduğunu belirtti. Polis, meselenin geniş çaplı tahkikat gerektiren bir
mesele olduğundan zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3
gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 15.04.2022 15:24
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22 Yaşındaki Kıza Zorla Fuhuş Yaptırdı
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