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22 yaşındaki gencimizi kaybettik!

Bugün sabaha karşı saat 02:50 sıralarında, Haspolat – UKÜ çemberi arasında meydana gelen kazada, Kıbrıs Gazetesine ait LJ 137 plakalı aracın sürücüsü 22 yaşındaki Ağırdağ’da sakin Eren Mustafa İNANCI olay yerinde hayatını kaybetti.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:31
22 yaşındaki gencimizi kaybettik!
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 08.05.2021 tarihinde, saat 02:50 sıralarında, Haspolat – UKÜ çemberi arasında Ağırdağ’da sakin Eren Mustafa İNANCI (E-22), yönetimindeki LJ 137 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa meyilli kısmına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde park halinde bulunan TLK 810 plakalı tır araca çarpmıştır.

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Kaza sonucu LJ 137 plakalı araç sürücüsü Eren Mustafa İNANCI olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 08.05.2021 06:35
Anahtar Kelimeler:
Eren Mustafa Inancıölümlü Kaza
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