22 yaşındaki gencimizi kaybettik!

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 08.05.2021 tarihinde, saat 02:50 sıralarında, Haspolat – UKÜ çemberi arasında Ağırdağ’da sakin Eren Mustafa İNANCI (E-22), yönetimindeki LJ 137 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa meyilli kısmına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde park halinde bulunan TLK 810 plakalı tır araca çarpmıştır.Kaza sonucu LJ 137 plakalı araç sürücüsü Eren Mustafa İNANCI olay yerinde yaşamını yitirmiştir.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.