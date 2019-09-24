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22. Türksoy Opera Günleri konseri yarın akşam Bellapais Manastırı’nda…

TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin KKTC konseri, Kültür Dairesi koordinasyonuyla yarın akşam halka açık ve ücretsiz olarak Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da gerçekleştiriliyor.

22. Türksoy Opera Günleri konseri yarın akşam Bellapais Manastırı’nda…

TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin KKTC konseri, Kültür Dairesi koordinasyonuyla yarın akşam halka açık ve ücretsiz olarak Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da gerçekleştiriliyor.

24 Eylül 2019 Salı 14:22
22. Türksoy Opera Günleri konseri yarın akşam Bellapais Manastırı’nda…

22. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin KKTC konseri, Kültür Dairesi koordinasyonuyla yarın akşam halka açık ve ücretsiz olarak Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da gerçekleştiriliyor.

TÜRKSOY Opera Günleri etkinliği,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın işbirliğinde 1994 yılından beri düzenleniyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Erek Kızılörs’ün sahne alacağı konserde, KKTC’nin yanı sıra, Kazakistan’dan Soprano Aygul Niyazova ile Tenor Nurjan Bajekenov, Kırgızistan’dan Tenor Tilek Naymanbayev, Türkiye’den Bariton Faik Mansuroğlu, Başkurdistan’dan (R.F.) Bas Artur Kaipkulov, Tıva’dan (R.F.) Soprano Damırak Monguş, Saha-Yakut’tan (R.F.) Mezzo Soprano Ekaterina Koryakina, Rusya Federasyonu’ndan Soprano Emine Djevdetova ve Kuzey Makedonya’dan da Tenor Gjorgji Cuckovski olmak üzere TÜRKSOY’a üye ve gözlemci ülkelerden gelecek 9 solist sanatçı da yer alacak.
Konserde dünya klasikleri ile kendi ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacak olan opera sanatçılarına, Kazakistan’dan Amina Taykenova, Kırgızistan’da Yulia Babich ve Türkiye’den Hande Uçar isimli piyanistler eşlik edecek.

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22. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliği, 28 Eylül tarihinde, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde, TC Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek İstanbul konseri ile tamamlanacak.

 

Son Güncelleme: 24.09.2019 17:32
Anahtar Kelimeler:
22. Türksoy Opera Günleri
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