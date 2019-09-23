22. Türksoy Opera Günleri 25 Eylül Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın iş birliğinde, Türksoy Opera Günleri etkinliğinin bu yıl 22’ncisi gerçekleştiriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her yıl KKTC ve Türkiye olmak üzere iki ülkede yapılan etkinlik, Kültür Dairesi koordinasyonu ile 25 Eylül Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda, saat 20.30’da yer alacak.

KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Erek Kızılörs’ün sahne alacağı konserde, KKTC’nin yanı sıra, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Başkurdistan (R.F.), Tıva (R.F.), Saha-Yakut (R.F.), Rusya Federasyonu ve Kuzey Makedonya olmak üzere Türksoy’a üye ve gözlemci ülkelerden katılacak 9 solist sanatçı, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den gelecek piyanistlerin eşliğinde dünya klasikleri ile kendi ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacak.