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22'si yerel 34 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5743 olup, 22’si yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir.

10 Mart 2021 Çarşamba 19:16
22'si yerel 34 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 5743 olup, 22’si yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-8 / Lefkoşa Merkez- 1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-2

Girne

Girne Merkez- 2 / Beylerbeyi-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2 / Güvercinlik-1

10 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5743

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 22

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 601. 958

Toplam Vaka Sayısı: 3698

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3315

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 359

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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