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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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22'si yerel 32 vaka
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22'si yerel 32 vaka

"Toplam 7914 test yapıldı, 22'si yerel 32 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

30 Haziran 2021 Çarşamba 18:54
22'si yerel 32 vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7914 olup, 22'si  yerel 32 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır. 8 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir-1/ Yenikent-1/ Minareliköy-2 / Kızılbaş-1/ Gelibolu-1/ Yeniceköy-1 / K.Kaymaklı-1

Girne

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Girne Merkez- 6 / Doğanköy-1/ Dikmen-1/ Boğaz-1

Gazimağusa

Akdoğan-2 / Köprüköyü-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

30 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7914 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 Yerel Vaka Sayısı: 22 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.471.365  Toplam Vaka Sayısı: 8097 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7712 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32  Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   1 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4553 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 362 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469  Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2955 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 18.076

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