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22′ si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi taburcu edildi

03 Mart 2021 Çarşamba 19:17
22′ si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi taburcu edildi
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 6038 olup, 22’si  yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

22 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

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Ortaköy- 3  /  Marmara-1 /  / Sulariçi-3 / Haspolat-2

Girne

Girne Merkez -3 Dikmen – 4   / Ağırdağ -1 / Çatalköy-3  / Alsancak- 3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -1

Vadili  -1

3  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6038 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 Yerel Vaka Sayısı: 22 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26 Bugün Kaybedilen Hasta:  1 Yapılan Toplam Test Sayısı: 561. 522 Toplam Vaka Sayısı: 3519 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3087 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 68 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 339 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

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