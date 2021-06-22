22 Haziran 2021 Salı gündemi

CTP, Lefkoşa'da Paradise Park'ta basın toplantısı düzenliyor (10.30)

KTÖS, yeni binasında “YÖDAK ve yolsuzluklar” ile ilgili basın açıklaması yapacak (11.00)

Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu'nun da hazır bulunacağı törende, Kalkınma Bankası ile Esnaf Zanaatkarlar Odası arasında işbirliği protokolü imzalanacak. (Yer: Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Konferans salonu-11.30 )

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u kabul edecek (13.00)

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, 2020-2021 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri sahiplerine verilecek. (Yer: Lefkoşa Hidden Garden- 19.00)

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği, “Zehir” isimli filmin gala gösterisi yapılacak. (Yer: Lefkoşa The Paradise Park- 20.00’de kokteyl, 21.00’de gösteri)

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