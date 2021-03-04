21’i yerel 29 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5276 olup, 21’i yerel 29 pozitif vakaya rastlanmış, 32 kişi taburcu edilmiştir. 4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

21 kişi ise yerel vakadır. 20 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy- 1 / Göcmenköy- 1 / Gönyeli -2 / K.kaymaklı-1 / Sulariçi-1 / Hamitköy-5 Haspolat-9

Girne

Girne Merkez -1 / Girne Boğaz – 1 / Alsancak- 2

Gazimağusa Vadili -1

4 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5276 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 29 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 21 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 32 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 566. 798 Toplam Vaka Sayısı: 3547 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3119 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 404 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1