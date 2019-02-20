21 Şubat 2019 Perşembe Gündemi

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Erhürman, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya gelecek. (Yer: Cumhurbaşkanlığı) (10.00)



Çatalköy Belediyesi’nin “9. Beşparmaklar 1. Uluslararası Tiyatro Festivali”yle ilgili basın toplantısı The Olive Tree Hotel’de yapılacak (10.30)



KTÖS, Gelibolu İlkokulu’nda basın toplantısı yapacak. (11.00)



Türkiye’den 15 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 40 eserin yer aldığı “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”, YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak. (17.00)



Başbakan Tufan Erhürman, “Başbakan Halkla Buluşuyor” toplantıları çerçevesinde Yenierenköy’de vatandaşlarla bir araya gelecek. (Yer: Erdoğan Hoşses Kültür Merkezi) (19.00)



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