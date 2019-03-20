KEMA:”ORMANCILIK FAALİYETLERİ DURMA NOKTASINA GELDİ”

Lefkoşa, 20 Mart 19 (.): Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, (KEMA), uygulanan yanlış politikalarla ülkede ormancılık faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini ve ülkenin en büyük dairelerinden biri olan Orman Dairesi’nin “tabela dairesi” haline geldiğini savundu.

KEMA Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Tansel Demir, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle açıklama yaparak, “ormancılık sorunlarına” değindi.

Demir, orman varlığını korumak için 1975 yılından beridir düzenli olarak yapılan ağaçlandırma çalışmalarının bu yıl yapılmadığını, fidan üretimi de durdurularak ileriki yıllar içinde ağaçlandırma çalışmalarının yapılmayacağının ortaya çıktığını savundu.

Bu yıl ve gelecek yıl için ağaçlandırma çalışmalarının sekteye uğramasının endişe verici olduğunu belirten Demir, orman kayıplarının yerine yenisi konulmadığında çölleşmeye gidileceği uyarısında bulundu.

Otlanmanın çok olması ile yangın tehlikesinin de arttığını belirten Demir, yasa ve tüzüklerin gerektirdiği tedbirlerin acilen alınması, orman yollarının ve yangın emniyet şeritlerinin süratle temizlenip hazır hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

(YIL/HÖ)