21 Mart Dünya Down Sendromu Günü… Ltb Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası “çorabını Gey Da Gel” Adlı Yürüyüş Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında; “Çorabını Gey da Gel” adlı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

LTB tarafından bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen etkinlikte giyilen renkli çoraplarla down sendromunun gerçek sevgiye engel olmayacağı mesajı verildi.

Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı yürüyüş için saat 18:00’de Dereboyu’nda (Eski Pronto Çemberi) toplanıldı ve Kuğulu Park’a doğru yürüyüşe geçildi.

Yürüyüşün ardından Caravan Blue sahne aldı ve dans gösterileri sunuldu.

HARMANCI

Etkinliğin başında LTB Başkanı Mehmet Harmancı TAK muhabirine yaptığı açıklamada, LTB gençlik Merkezi’nin gençlerin Lefkoşa’daki dinamizmini, sosyal farkındalık ve toplumsan duyarlılıklarını artıran faaliyetler gerçekleştirdiği için çok önemli olduğunu kaydetti.

Bu birimin bugünkü gibi down sendromlu bireylerin gerçekte ne yaşadığı ve aslında hem belediyeler hem de hükümetin desteğiyle çok da güzel bir hayatları olabileceği gibi farkındalığın eksik olduğu alanlarda farkındalık yarattığını kaydetti.

Harmancı, “Nasıl ki Lefkoşa’yı 12 tane burcu olsaydı da sevecektik, +1 kromozomu olsa da insanları sevmeliyiz, onları bir birey olarak kabul etmeliyiz, her türlü aktiviteye onları da dahil etmeliyiz” diye konuştu.

(ÖZ/HÖ) FOTOĞRAFLI