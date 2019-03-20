Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103310
ALTIN
229.294
DOLAR
5.4693
STERLİN
7.1719
EURO
6.2098
Okwor 9 ay hapis yatacak
OKWOR 9 AY HAPİS YATACAK
Gargınsu'nun kızı Öcalan lehine slogan attı
GARGINSU'NUN KIZI ÖCALAN LEHİNE SLOGAN...
Salamis Caddesi'nde park karmaşası!
SALAMİS CADDESİNDE PARK KARMAŞASI!
Gazimağusa Limanı’nda yakalanan 15 mülteciye hapis cezası
GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA YAKALANAN 15 MÜLTECİYE...
banner307

21 Mart 2019 Perşembe Gündemi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde gelinen son durum ve girişinde yer alacak Barelyef’in (Heykel Görüntüsü) tasarımına ilişkin dünya genelinde internet ortamından gerçekleştirilecek yarışmaya ilişkin Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da basın toplantısı gerçekleştirilecek. (10.00)

21 Mart 2019 Perşembe Gündemi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde gelinen son durum ve girişinde yer alacak Barelyef’in (Heykel Görüntüsü) tasarımına ilişkin dünya genelinde internet ortamından gerçekleştirilecek yarışmaya ilişkin Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da basın toplantısı gerçekleştirilecek. (10.00)

20 Mart 2019 Çarşamba 18:59
21 Mart 2019 Perşembe Gündemi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde gelinen son durum ve girişinde yer alacak Barelyef’in (Heykel Görüntüsü) tasarımına ilişkin dünya genelinde internet ortamından gerçekleştirilecek yarışmaya ilişkin Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da basın toplantısı gerçekleştirilecek. (10.00)

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ve milletvekilleri HAK-SEN’i ziyaret edecek. Yer: HAK-SEN Genel Merkezi- Taşkınköy (11.00)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerine devam eden down sendromlu gençler için 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Lefkoşa Dereboyu’nda Little Italy Restoran’da pizza etkinliği düzenlenecek. (14.30)

Avrupa Komisyonu, Lefkoşa Bedesten’de, Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası çerçevesinde “Çeşitlilik Festivali” düzenleyecek. (15.00)

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında; “Çorabını Gey da Gel” adlı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirecek. Yürüyüş Dereboyu’nda eski Pronto Çemberi’nin önünden başlayacak. (18.00)

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla iki toplumlu yürüyüş düzenleyecek. Güney Lefkoşa’da Elefteria Meydanı'ndaki şair Doros Loizou büstünün önünden saat 16.00’da başlayacak olan yürüyüş boyunca Güney Lefkoşa’daki 3 durağın ardından Kuzey Lefkoşa’da Lefkeliler Hanı ve Büyük Han’ın önünden geçilecek ve yürüyüş, LTB Bandabuliya Sahnesi'nde sona erecek. Etkinlik sırasında her durakta 3-4 şair şiirlerini okuyacak. (16.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri’ni izleyecek. Yer: YDÜ AKKM (20.00)

*********

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp Milletvekili Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’yu Yanıtladı
Ubp Milletvekili Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’yu Yanıtladı
“rauf Raif Denktaş Ve Dr. Fazıl Küçük Birinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu” Düzenleniyor
“rauf Raif Denktaş Ve Dr. Fazıl Küçük Birinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu” Düzenleniyor
Folklor Şöleni 2019 Tamamlandı
Folklor Şöleni 2019 Tamamlandı
Girne’deki ev yangının nedeni ışıldak cihazının aşırı ısınması...
Girne’deki ev yangının nedeni ışıldak cihazının aşırı ısınması...
Tatar, Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nu Kabul Etti
Tatar, Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nu Kabul Etti
Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’den 21 Mart Dünya Şiir Günü Etkinlikleri...
Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’den 21 Mart Dünya Şiir Günü Etkinlikleri...
Gargınsu'nun kızı Öcalan lehine slogan attı
Gargınsu'nun kızı Öcalan lehine slogan attı
Kıb-tek Ile Ktmmob Arasında Isbırligi Protokolu İmzalandı
Kıb-tek Ile Ktmmob Arasında Isbırligi Protokolu İmzalandı
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası... Avrupa Komisyonu’ndan Yarın Yer Alacak Çeşitlilik Festivaline Destek
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası... Avrupa Komisyonu’ndan Yarın Yer Alacak Çeşitlilik Festivaline Destek
Gazimağusa’da St. Anne Kilisesi İle Tabakhane Mescidi’nin Konservasyon Çalışmalarının Tamamlanması Nedeniyle Tören Düzenlendi
Gazimağusa’da St. Anne Kilisesi İle Tabakhane Mescidi’nin Konservasyon Çalışmalarının Tamamlanması Nedeniyle Tören Düzenlendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim