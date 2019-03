21 Mart 2019 Perşembe Gündemi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde gelinen son durum ve girişinde yer alacak Barelyef’in (Heykel Görüntüsü) tasarımına ilişkin dünya genelinde internet ortamından gerçekleştirilecek yarışmaya ilişkin Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da basın toplantısı gerçekleştirilecek. (10.00)



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ve milletvekilleri HAK-SEN’i ziyaret edecek. Yer: HAK-SEN Genel Merkezi- Taşkınköy (11.00)



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerine devam eden down sendromlu gençler için 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Lefkoşa Dereboyu’nda Little Italy Restoran’da pizza etkinliği düzenlenecek. (14.30)



Avrupa Komisyonu, Lefkoşa Bedesten’de, Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası çerçevesinde “Çeşitlilik Festivali” düzenleyecek. (15.00)



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında; “Çorabını Gey da Gel” adlı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirecek. Yürüyüş Dereboyu’nda eski Pronto Çemberi’nin önünden başlayacak. (18.00)



Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla iki toplumlu yürüyüş düzenleyecek. Güney Lefkoşa’da Elefteria Meydanı'ndaki şair Doros Loizou büstünün önünden saat 16.00’da başlayacak olan yürüyüş boyunca Güney Lefkoşa’daki 3 durağın ardından Kuzey Lefkoşa’da Lefkeliler Hanı ve Büyük Han’ın önünden geçilecek ve yürüyüş, LTB Bandabuliya Sahnesi'nde sona erecek. Etkinlik sırasında her durakta 3-4 şair şiirlerini okuyacak. (16.00)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri’ni izleyecek. Yer: YDÜ AKKM (20.00)



