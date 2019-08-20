21 Ağustos 2019 Çarşamba Gündemi

Işık Kitabevi'nin düzenlediği 32. Kitap Fuarı'nın basın açıklaması ve program duyurusu, Gençlik Merkezi/Kızılbaş Kilisesi'nde, kitabevi tarafından yapılacak. (09.30)

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, ilk kez düzenlenecek olan ‘’Mallıdağ Tohum Takas Şenliği” ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (10.00-Yer: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği)

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak'ı ziyaret edecek. (10.00)

Sendikal Platform, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması” ile ilgili KTAMS 50. Yıl Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirecek. (11.00)

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy Belediyesi’nin organize ettiği ve 28 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Yeşilköy’de düzenlenecek olan “2. Yeşilköy Kolokas-Patates Panayırı” ile ilgili Yenierenköy Belediyesi’nde basın toplantısı düzenleyecek. (11.00)

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği “Telefonsuz Kapı Önü Sohbet” etkinliği düzenleyecek. Teknoloji bağımlılığından uzak yüz yüze sohbet ve eğlencelerin yer alacağı halka açık etkinlik, dernek bahçesinde yer alacak. (19.00)

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin tanıtım kokteyli, Bandabuliya Sahnesi'nde yapılacak. (20.30)

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