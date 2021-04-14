21 üniversitenin rektör ve temsilcilerinden, Cumhurbaşkanı Tatar’ın çözüm önerisine destek

İmzalanan bildiride, “Kıbrıs meselesinin çözümü amacıyla 1968 yılından beri sürdürülen ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesi kaçınılmaz olmuştur” denildi.
Bildiride, mevcut parametreler çerçevesinde müzakerelere devam etmenin geçmişte sonuç getirmediği gibi ilerisi için de bir sonuç vermeyeceği kaydedildi ve “Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir antlaşmaya ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bir işbirliği ile ulaşılabilir” denildi.
Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:
“18 Mart 2021 ve 12 Nisan 2021 tarihlerinde, Sn. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında gerçekleştirilen Rektörler toplantılarında sağlanan mutabakat çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerin aşağıda imza sahibi Rektörleri ve Rektör temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrı resmi Kıbrıs görüşmeleri öncesi, Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir özveri ile sürdürdüğü varoluş mücadelesine yakışır bir şekilde ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan çözüm önerisini desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
Bildiriye imza atan Rektör ve Rektör temsilcilerinin listesi ise şöyle:
|
1-
|
Akdeniz Karpaz Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof. Dr. Mehmet Nesip Öğün
|
2-
|
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof.Dr. Enver Arpa
|
3-
|
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof. Dr. Asım Vehbi
|
4-
|
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof.Dr. Zafer Ağdelen
|
5-
|
Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof. Dr. Aykut Hocanın
|
6-
|
European Leadership Üniversitesi
|
Rektör V.
|
Yrd. Doç.Dr. Şenay Sahil Ertan
|
7-
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof.Dr. Tulin Bodamyalı
|
8-
|
Girne Üniversitesi
|
Rektör Y.
|
Prof. Dr. İlkay Salihoğlu
|
9-
|
İstanbul Teknik Üniversitesi
|
Rektör V.
|
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kanan
|
10-
|
Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof. Dr. Fuat Bayram
|
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof.Dr. Gökçe Keçeci
|
12-
|
Kıbrıs Batı Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof. Dr. Ömer Camcı
|
13-
|
Kıbrıs İlim Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof.Dr. Lale Ayşegül BüyükgörneçÇ
|
14-
|
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof.Dr. İbrahim Levent Taner
|
15-
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen
|
16-
|
Onbeş Kasım Kıbrıs Ünviersitesi
|
Rektör
|
Prof.Dr. Remziye Terkan
|
17-
|
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof. Dr. Ömer Turan
|
18-
|
Rauf Denktaş Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak
|
19-
|
Uluslararası Final Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof. Dr. Hüseyin Yaratan
|
20-
|
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof. Dr. Halil Nadiri
|
21-
|
Yakın Doğu Üniversitesi
|
Rektör
|
Prof.Dr. Ümit Hassan
(FG)