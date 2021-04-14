21 üniversitenin rektör ve temsilcilerinden, Cumhurbaşkanı Tatar’ın çözüm önerisine destek

İmzalanan bildiride, “Kıbrıs meselesinin çözümü amacıyla 1968 yılından beri sürdürülen ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesi kaçınılmaz olmuştur” denildi.

Bildiride, mevcut parametreler çerçevesinde müzakerelere devam etmenin geçmişte sonuç getirmediği gibi ilerisi için de bir sonuç vermeyeceği kaydedildi ve “Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir antlaşmaya ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bir işbirliği ile ulaşılabilir” denildi.

Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“18 Mart 2021 ve 12 Nisan 2021 tarihlerinde, Sn. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında gerçekleştirilen Rektörler toplantılarında sağlanan mutabakat çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerin aşağıda imza sahibi Rektörleri ve Rektör temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrı resmi Kıbrıs görüşmeleri öncesi, Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir özveri ile sürdürdüğü varoluş mücadelesine yakışır bir şekilde ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan çözüm önerisini desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Bildiriye imza atan Rektör ve Rektör temsilcilerinin listesi ise şöyle:

1- Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Nesip Öğün 2- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi Rektör Prof.Dr. Enver Arpa 3- Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi 4- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektör Prof.Dr. Zafer Ağdelen 5- Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın 6- European Leadership Üniversitesi Rektör V. Yrd. Doç.Dr. Şenay Sahil Ertan 7- Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Prof.Dr. Tulin Bodamyalı 8- Girne Üniversitesi Rektör Y. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu 9- İstanbul Teknik Üniversitesi

KKTC Kampüsü Rektör V. Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kanan 10- Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fuat Bayram Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Prof.Dr. Gökçe Keçeci 12- Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ömer Camcı 13- Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektör Prof.Dr. Lale Ayşegül BüyükgörneçÇ 14- Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektör Prof.Dr. İbrahim Levent Taner 15- Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen 16- Onbeş Kasım Kıbrıs Ünviersitesi Rektör Prof.Dr. Remziye Terkan 17- Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Prof. Dr. Ömer Turan 18- Rauf Denktaş Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak 19- Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yaratan 20- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri 21- Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Prof.Dr. Ümit Hassan

(FG)