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21 Mart dünya şiir gününde Girne Belediyesi’nden Cahit ve İslamoğlu onuruna etkinlik

21 Mart dünya şiir gününde Girne Belediyesi’nden Cahit ve İslamoğlu onuruna etkinlik

13 Mart 2019 Çarşamba 15:01
21 Mart dünya şiir gününde Girne Belediyesi’nden Cahit ve İslamoğlu onuruna etkinlik

Dünya Şiir Günü nedeniyle  Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli isimlerinden araştırmacı yazar ve şair Neriman Cahit ile Halk bilimcisi ve şair Mahmut İslamoğlu’nun onuruna şiir ve müzik dinletisi etkinliği düzenliyor. 

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Grand Pasha Otel’de 21 Mart Perşembe akşamı saat 19:30’da gerçekleşecek etkinlik, halka açık  olacak.

Etkinlikte, Kıbrıs Türk Yazarlar ve Şairler Birliği katkılarıyla hazırlanan Neriman Cahit ile Mahmut İslamoğlu’nun hayatlarını anlatan görsel sunum gerçekleşecek. 

Ardından, Kıbrıs Edebiyat Derneği’ne bağlı Lirik Şiir Grubu, her iki sanatçının şiirlerini okuyacak ve Hasan Günyüz  müzik dinletisi sunacak.

GÜNGÖRDÜ: “KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKTILAR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,  araştırmacı yazar Neriman Cahit’in; edebiyatçı, kadın hakları savunucusu, gazeteci ve öğretmen kimliğiyle tanındığını söyledi. 

Nidai Güngördü, çok sayıda kitabı yayınlanan ve ödülleri bulunan Cahit’in, “Hümanist  Enternasyonal ve Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi’nin” ‘Ömür Boyu Başarı Ödülü’ne’ layık görüldüğünü kaydetti. 

Başkan Güngördü, halkbilimci ve şair Mahmut İslamoğlu’nun ise uluslararası kongre, seminer ve sempozyumlarda kültürümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde tanıttığını ve bir çok ödüle sahip  olduğunu vurguladı. 

Güngördü, aynı zamanda öğretmen olan İslamoğlu’nun Kıbrıs’ta  Halkbilimi alanında ilk onursal doktora alan edebiyatçı olduğuna dikkat çekerek, unutulmaya yüz tutmuş birçok edebi söyleyiş ve anlatımları araştırarak eserleştirdiğini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
Dünya şiir Günü Girne Belediyesi
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