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“21 Mart Dünya Ormancılık Gününde ormanların önemi anlaşılmalı“

Orman Dairesi, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nün, tüm dünyada ve ülkede ormanların insan hayatındaki öneminin anlaşılması ve idrak edilebilmesi açısından her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlandığını belirtti.

20 Mart 2022 Pazar 20:00
“21 Mart Dünya Ormancılık Gününde ormanların önemi anlaşılmalı“

Yapılan açıklamada, “ormanların doğal ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olması, özellikle içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde bu kaynağı çok daha verimli kullanmak, korumak ve artırmak yönündeki çalışmaları her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

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“Ülkemizdeki orman varlığının özellikle bulunduğumuz iklim şartları da gözönüne alındığında ne kadar hassas bir ekosistem içerisinde bulunduğu açıkça görülmektedir. Yarı kurak iklim şartlarının yarattığı zorlu koşullar, ormanlarımızın mevcudiyetini tehdit eden en önemli etkendir. Özellikle yaz mevsiminin yarattığı aşırı sıcaklıklar ve bu sıcaklıkların uzun bir zaman periyoduna yayılması, yangın risklerini artırmakta ve bu da milli servetimiz olan ormanların yok olmasına yol açmaktadır.

Ormanlarımızın etkin bir şekilde korunması için Dairemiz her türlü şartlarda ve tüm imkânlarını seferber ederek, en iyisini yapma gayreti içerisindedir. Bu bağlamda, “ormanı sadece ormancı değil, sevgi korur” sözü de burada büyük anlam kazanmaktadır. Ormanlarımızı, tüm ülke halkı olarak kendi canımız ve kendi malımız gibi korumak, gelecek nesillere daha fazla orman varlığı bırakmak ve her zaman bu bilinç ile hareket ederek en önemli varlığımız olan çocuklarımıza küçük yaşlardan bu bilinci aşılamak hepimiz için bir yurttaşlık görevi olmalıdır.”

Açıklamada ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu’nda “Ülkemizde Yürütülen Ormancılık Çalışmaları, Sorunlar ve Yapılması Gerekenler” konulu bir panel düzenleneceği de kaydedildi. Panelde, mevcut çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar ile bunların çözümü hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 21.03.2022 08:40
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