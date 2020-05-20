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21 federasyonla dağcılık ve yürüyüş sporları yapanlara temassız antrenman izni

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 Mayıs tarihinden itibaren 21 federasyon ile dağcılık ve yürüyüş sporları  ile uğraşanlara bireysel branşlarda temassız antrenmanlara başlama izni verildiğini açıkladı. 

20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:51
21 federasyonla dağcılık ve yürüyüş sporları yapanlara temassız antrenman izni
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 Mayıs tarihinden itibaren 21 federasyon ile dağcılık ve yürüyüş sporları  ile uğraşanlara bireysel branşlarda temassız antrenmanlara başlama izni verildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, bugün Spor Dairesi ile tüm konuların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

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Pilli şu açıklamada bulundu:

"Bilindiği üzere Bakanlar Kurulumuz 18 Mayıs günü yaptığı toplantıda bireysel spor branşlarının faaliyete başlama şartlarını ve zamanını belirlemek üzere Sağlık Bakanlığını yetkilendirmişti. Bakanlığımız ile Spor Dairesi arasında bugün yapılan toplantı sonrasında şu branşlara izin verilmesini karara bağladı”.

Pilli, branşları, “Avcılık, Atıcılık, Atletizm, Badminton, Binicilik, Bisiklet, Cimnastik, Kick Boks, Taekwondo-judo-karete, Masa tenisi, Tenis, Satranç, Okçuluk, Darts, Bocce ve  oryantiring, Golf, Yelken-motor-kürek, Bilardo, Triatlon, Futbol tenisi, Yüzme ve Dağcılık” olarak açıkladı.

Son Güncelleme: 20.05.2020 10:16
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SporlarDağcılık Ve Yürüyüş SporlarıTemassız Antrenman Izni
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