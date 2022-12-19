Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesinde Şehit Düşenler Anılacak

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, anma etkinlikleri çarşamba günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Murat Yanarateş’in saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşma 18.00’de de tekrarlanacak.

-Lefkoşa

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle, çarşamba günü Başkent Lefkoşa’da iki anma töreni düzenlenecek.

İlk tören, Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yapılacak. Tören saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı Duruşu, Saygı Atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı tarafından imzalanacak.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde de Şehitleri Anma Programı düzenlenecek. Tören saat 09.50’de saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak.

Törende, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tören, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin “Dünden Bugüne Kıbrıs’ım” oratoryosu ile tamamlanacak.

-Gazimağusa

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ilçelerde de anma törenleri düzenlenecek, Gazimağusa’daki tören saat 9.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu ve saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Gün anısına konuşmalar yapılacak, öğrenciler şiir okuyacak. Şehitliğin de ziyaret edileceği anma töreninde şehitler için dua da okunacak.

-Girne

Girne Deniz Şehitliğindeki anma töreni saat 10.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenkler şehitliğe sunulacak. Saygı duruşu, saygı atışı, bayrakların İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi, konuşma ve şiir okunmasıyla sona erecek.

Ayrıca 17.45’de Doğa Koleji Konferans salonunda Savaş Dönemi Sergisi’nin de yer alacağı etkinlik, günün anlam ve önemini belirten barkovizyon, şiir, konuşmalar ve korolar eşliğinde sona erecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde olacak. Tören saat, 11.30’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Kaymakamlık adına günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapılacak. Şiir okunmasının ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 49. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir subay da günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapacak.

-Lefke

Lefke Kemal Özalper Şehitliği’ndeki tören saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin şehitliğe sunulmasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Tören, saygı atışı İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, şehitlik özel defterinin imzalanması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve öğrencilerin şiirleriyle tamamlanacak. Tören sonunda şehitler için dua da okunacak.

İskele

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle İskele’de de tören düzenlenecek. Tören Larnaka Şehitler Anıtı önünde saat 10.00’da başlayacak.

İskele’deki tören protokol sırasına göre çelenklerin Anıta konulmasıyla başlayacak, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir subay günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. Törende öğrenciler şiir de okuyacak, şehitler için dua da okunacak.

Şehitliklere din görevlilerinin okuyacağı duaların yanı sıra 21 Aralık Çarşamba günü KKTC genelindeki tüm Merkezi Camilerde, saat 11.49’da şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak.

-Larnaka Şehitleri de anılacak

Öte yandan milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekatı sırasında şehit ve kayıp olan Larnaka ve Larnaka İlçesi'ne bağlı köy ve kasabalardaki vatandaşlar 23 Aralık Cuma günü “Larnaka Şehitleri Anıtı’nda düzenlenecek törenle anılacak. Tören, saat 10.00’da başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasının ardından, saygı duruşu ve saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Öğrenciler şiir okuyacak, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu konuşma yapacak.

Şehitler için dua da okunacak.

-Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri için de anma töreni düzenlenecek

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri, 22 Aralık Perşembe günü Tekke Bahçesi’nde anılacak. Tören, saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre şehitliğe sunulmasıyla başlayacak. Saygı Duruşu, Saygı Atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Kumsal Şehitleri ise 24 Aralık Cumartesi günü Tekke Bahçesinde saat 10.00’da anılacak.

-Küçükkaymaklı Şehitleri ve Hüseyin Ruso da anılacak

Küçükkaymaklı Şehitleri ise, 25 Aralık Pazar günü Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. Tören, saat 09. 00’da başlayacak. Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından şehit öğretmen Hüseyin Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde saat 09.30’da anma töreni düzenlenecek.