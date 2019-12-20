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21- 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 21 Aralık saldırıları sırasında şehit olan Kıbrıs Türklerini rahmetle andı. 

21- 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 21 Aralık saldırıları sırasında şehit olan Kıbrıs Türklerini rahmetle andı. 

20 Aralık 2019 Cuma 10:53
21- 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yayımladığı  mesajında, bu saldırı ve katliamların “Türk dünyasında derin yaralar ve acılar bıraktığını” belirterek, şöyle devam etti:
“Kanlı Noel saldırıları sırasında on binlerce insanımız göçe zorlanmış, 103 köy yakılıp yıkılmış ve 11 yıl süreyle halkımız göçmen duruma düşürülerek baskı altında insanlık dışı bir yaşama mahkum edilmiştir. 
Bu efsanevi direnişte hayatını kaybeden şehitlerimizi minnet ve şükranla anarken, Kıbrıs Türk halkı tek yumruk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiş, verilen mücadeleyi  devlet kurarak  taçlandırmıştır.

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Halkımız, Kıbrıs Türk halkına yönelik soykırım harekatı karşısında olağanüstü bir direniş ve mücadele ortaya koymuş, 400 yılı aşkın geçmişi ile bu topraklardaki varlığını sürdürdüğü mücadele ile kendi egemen devletine kadar taşımıştır.”
Çavuşoğlu, şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andı, manevi huzurlarında saygıyla eğildiğini belirtti. 
 

Son Güncelleme: 20.12.2019 16:04
Anahtar Kelimeler:
Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası
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